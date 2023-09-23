Собянин: 500 новых вагонов появится в московском метро до 2026 года
23 сентября 202317:30
Мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами закупить не меньше 500 новых вагонов поездов «Москва-2020» для столичного метро до 2026 года. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
Глава столицы рассказал, что первый поезд «Москва-2020» появился в метро три года назад. Сейчас в московском метро ходят больше 1100 современных вагонов.
Отмечается, что только новые вагоны уже доступны пассажирам Кольцевой и Большой кольцевой линий московского метро. Больше половины поездов заменили также на Калужско-Рижской линии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru