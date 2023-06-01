Собянин: 19 июня откроется городской проект стажировок для подростков 14 – 18 лет

Городской проект стажировок для подростков 14-18 лет пройдет в Москве с 19 июня по 11 августа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В проекте участвуют подопечные городских семейных центров. В этом году в программу включили подростков из семей участников СВО», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Подросткам предлагается на выбор около 200 специальностей, в том числе звукорежиссер, ИТ-специалист, дизайнер, бухгалтер. Стажировки будут проходить в три потока по 20 дней. Юных горожан ожидают около 500 организаций: «Мои документы», Московский метрополитен, АО «Мослифт», «Мосстрой», Агентство стратегического развития Москвы, ВДНХ и многие другие.

По словам Собянина, стажировка занимает не больше 80 часов. При этом подростки смогут выбрать организацию, которая расположена максимально близко к дому. За каждым из ребят будет закреплен наставник от принимающей стороны и куратор из центра «Моя карьера». Полностью прошедшие стажировку получат единовременную стипендию, а также персональную характеристику: в дальнейшем она может пригодиться при поступлении или трудоустройстве.

