Собор Святой Софии вновь стал мечетью

Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. Об этом сообщает CNN Turk. Таким образом, власти страны получили законную возможность превратить Айя-Софию в мечеть.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что примет решение о статусе собора в зависимости от решения Госсовета.

Ранее официальный представитель главы государства Ибрагим Калын напомнил, что собор трижды за всю историю менял свой статус. Сначала он был православным храмом, после этого стал мечетью, а потом соборам. Также он отметил, что превращение собора Святой Софии в мечеть никак не отразится на туристах.