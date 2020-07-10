Собор Святой Софии вновь стал мечетью

Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. Об этом сообщает CNN Turk. Таким образом, власти страны получили законную возможность превратить Айя-Софию в мечеть.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что примет решение о статусе собора в зависимости от решения Госсовета.

Ранее официальный представитель главы государства Ибрагим Калын напомнил, что собор трижды за всю историю менял свой статус. Сначала он был православным храмом, после этого стал мечетью, а потом соборам. Также он отметил, что превращение собора Святой Софии в мечеть никак не отразится на туристах.

Россия может убедить Турцию не превращать Святую Софию в мечеть

Между тем, Патриарх московский и всея Руси Кирилл ранее призвал власти Турции отказаться от планов по превращению в мечеть собора Святой Софии. Предстоятель РПЦ в своем обращении отметил, что храм играет важную роль в истории России и имеет большое значение для православия. Кроме того, патриарх отметил, что в истории отношений России и Турции были разные периоды, и что данное намерение правительства Турции может «унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви».

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ФОТО: РИА Новости/Юрий Кавер
ТЕГИ:МечетьСоборТурция
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