Соболь устроила скандал на заседании избирательной комиссии

Окружная избирательная комиссия 43-го ИО объявила минуту молчания в честь Лилии Симанковой, секретаря территориальной избирательной комиссии Арбат, которая скончалась 16 мая. Отмечается, что её подпись была подделана в подписных листах за Соболь, которые стали «собирать» в июне. Юрист Соболь криками сорвал минуту памяти в честь лауреата премии «Моя малая Родина».

Между тем, ранее член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло обнародовал расследование об использовании подписей скончавшихся москвичей в подписных листах Любови Соболь. По словам юриста, доля «мертвых душ» в подписях за Соболь может достигать 20%.

Ранее НСН писала, что в листах подписавшихся за кандидатов в Мосгордуму были найдены «мертвые души». Об этом стало известно после выхода нового расследования НТВ, которое накануне вечером показали в эфире телеканала.

По информации Мосизбиркома, в числе прибегнувших к такому способу кандидатов – Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и Иван Жданов. Между тем, как отмечает НТВ, они с этим утверждением категорически не согласны и попытались оспорить решение о недопущении их на выборы.

Также отмечается, что кроме «мертвых душ» нашлись подписанты и несуществующие, и те, чьи паспортные данные в базах не значатся. Так, у Любови Соболь из почти пяти тысяч подписей недействительными или недостоверными были признаны 725.

