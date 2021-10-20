Собчак на допросе не предоставила данные о медосмотре после ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак не смогла предоставить доказательства того, что обращалась в больницу после ДТП на трассе около Сочи. Об этом сообщили в МВД России.

«Я говорю, как ехать и где обгонять». В сети «всплыло» видео, где Собчак рассуждает о советах водителям

Отмечается, что на допросе, где Собчак выступила в качестве свидетеля, она не показала справку о первичном осмотре после аварии.

ДТП случилось на трассе в аэропорт Сочи 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, где ехали две девушки. Одна из пассажирок скончалась. Водитель такси, в котором ехала Собчак, взял на себя вину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СочиДТПКсения Собчак
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