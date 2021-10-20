Собчак на допросе не предоставила данные о медосмотре после ДТП в Сочи

Отмечается, что на допросе, где Собчак выступила в качестве свидетеля, она не показала справку о первичном осмотре после аварии.

ДТП случилось на трассе в аэропорт Сочи 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, где ехали две девушки. Одна из пассажирок скончалась. Водитель такси, в котором ехала Собчак, взял на себя вину.



