Собаку Байдена подвергнут дрессировке после ситуации с нападением на незнакомца

Собака президента США Джо Байдена по кличке Мейджор будет подвергнута дополнительной дрессировке в Вашингтоне после инцидентов с нападением на незнакомых людей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря первой леди США Майкла Лароса.

Лароса сообщил журналистам, что частные уроки продлятся несколько недель. Отмечается, что в марте пёс вместе со второй собакой американского лидера уже проходил корректировку поведения в Делавэре, где ранее жил Байден. Однако по возвращении в Белый дом Мейджор вновь напал на незнакомого человека.

Инциденты ранее уже прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, собаки всего лишь привыкают к новому дому. Она отметила, что нападения привели к "незначительной травме".