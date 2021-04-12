Собаку Байдена подвергнут дрессировке после ситуации с нападением на незнакомца
Собака президента США Джо Байдена по кличке Мейджор будет подвергнута дополнительной дрессировке в Вашингтоне после инцидентов с нападением на незнакомых людей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря первой леди США Майкла Лароса.
Лароса сообщил журналистам, что частные уроки продлятся несколько недель. Отмечается, что в марте пёс вместе со второй собакой американского лидера уже проходил корректировку поведения в Делавэре, где ранее жил Байден. Однако по возвращении в Белый дом Мейджор вновь напал на незнакомого человека.
Инциденты ранее уже прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, собаки всего лишь привыкают к новому дому. Она отметила, что нападения привели к "незначительной травме".
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