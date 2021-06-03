Со слезами на глазах. Вдова ветерана уже два года не может получить выпалату
Речь идет о выплате к 75-летию Победы, но денег как не было, так и нет.
В «Кривую линию НСН» обратилась дочь ветерана Великой Отечественной войны Марина Керманова из подмосковного Раменского. Ее отец, Жуков Василий Моисеевич, всю жизнь отдал службе в Вооруженных силах. До 75-летнего юбилея Победы он не дожил ровно год, уйдя в возрасте 91 года.
Согласно указу президента, его вдова, тоже военный пенсионер, должна была получить в апреле-мае 2020 года к 75-летию Победы денежную выплату в размере 75 тысяч рублей. Уже отшумел праздник по случаю 76-летней годовщины, а обещанных выплат так и нет.
«Мы обращались в военкомат города Раменское, - рассказывает Марина, - но там только разводят руками, так как это федеральные выплаты».
Следует отметить, что Пенсионный фонд конкретно к этой выплате не имеет никакого отношения. Она должна была быть осуществлена за счет организации, выплачивающей пенсию. Таким образом, вопрос находится в компетенции министерства обороны.
Вместе с тем, по словам слушательницы НСН, работники Раменского военкомата уже неоднократно запрашивали по данному вопросу областное ведомство, а те, в свою очередь, Министерство обороны. Но соответствующего распоряжения как не было, так и нет. По меткому выражению Марины Кермановой, «футболят от понедельника к четвергу, и так далее по кругу».
Оставляя в стороне этическую сторону вопроса, «Кривая линия» обратилась с соответствующим запросом к заместителю министра обороны Татьяне Шевцовой, курирующей в ведомстве, в том числе, вопросы финансового обеспечения и социальных гарантий.
Хочется надеяться, что вмешательство высокого чина поможет решить проблему, которая, как выясняется, носит системный характер.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+17 765 / сут.
Умерли
123 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+18 403 / сут.
- Украина попросилась на переговоры США и ФРГ по «Северному потоку-2»
- В МИД России оценили возможность запуска рейсов из Белоруссии в Крым
- Симоне Индзаги назначен главным тренером «Интера»
- Песков подтвердил прямую линию с Путиным в 2021 году
- Более тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса выявили в России
- Суд оставил Фургала в СИЗО
- В правительстве РФ заявили о быстром восстановлении рынка труда
- Авиакомпаниям пригрозили наказанием за продажу грузопассажирских рейсов в турпакетах
- В Турции назвали размер убытков из-за запрета на полёты из России
- Глава Минтранса рассказал, когда в транспорте появится биометрия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru