Со слезами на глазах. Вдова ветерана уже два года не может получить выпалату

В «Кривую линию НСН» обратилась дочь ветерана Великой Отечественной войны Марина Керманова из подмосковного Раменского. Ее отец, Жуков Василий Моисеевич, всю жизнь отдал службе в Вооруженных силах. До 75-летнего юбилея Победы он не дожил ровно год, уйдя в возрасте 91 года.

Согласно указу президента, его вдова, тоже военный пенсионер, должна была получить в апреле-мае 2020 года к 75-летию Победы денежную выплату в размере 75 тысяч рублей. Уже отшумел праздник по случаю 76-летней годовщины, а обещанных выплат так и нет.

«Мы обращались в военкомат города Раменское, - рассказывает Марина, - но там только разводят руками, так как это федеральные выплаты».

Следует отметить, что Пенсионный фонд конкретно к этой выплате не имеет никакого отношения. Она должна была быть осуществлена за счет организации, выплачивающей пенсию. Таким образом, вопрос находится в компетенции министерства обороны.

Вместе с тем, по словам слушательницы НСН, работники Раменского военкомата уже неоднократно запрашивали по данному вопросу областное ведомство, а те, в свою очередь, Министерство обороны. Но соответствующего распоряжения как не было, так и нет. По меткому выражению Марины Кермановой, «футболят от понедельника к четвергу, и так далее по кругу».

Оставляя в стороне этическую сторону вопроса, «Кривая линия» обратилась с соответствующим запросом к заместителю министра обороны Татьяне Шевцовой, курирующей в ведомстве, в том числе, вопросы финансового обеспечения и социальных гарантий.

Хочется надеяться, что вмешательство высокого чина поможет решить проблему, которая, как выясняется, носит системный характер.