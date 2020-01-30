Снижение стоимости ОСАГО зависит от продолжения реформы в страховании

По итогам 2019 года средняя цена ОСАГО снизилась на 5%, ее средний показатель по стране – менее 5,5 тысяч рублей (5423 рублей) сообщает Российский союз автостраховщиков. Снижение цены ОСАГО стало возможно благодаря начатой Центральным банком реформы по индивидуализации тарифов в этом сегменте.

Руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев рассказал НСН, как менялся тариф и чего клиентам ждать в будущем.

«Наиболее активно тариф у нас менялся в первой половине года, поскольку была некая эйфория от изменения тарифного коридора, системы бонус-малус, коэффициентов по стажу и возрасту и так далее. То есть резко обострилась конкуренция и, соответственно, мы вместе с другими страховщиками активно в этом принимали участие. В благоприятных регионах снижали цены, но вот к концу года запас этот был исчерпан, поскольку на снижение повлияли несколько факторов – тарифный коридор плюс новый бонус-малус. И новый коэффициент по стажу и возрасту. Дело в том, что стоимость ремонта увеличивается, у нас также был принят приоритет натуральной формы возмещения ущерба, она дороже, чем денежная, поскольку там износ не учитывается. Соответственно, к концу года финансовые параметры не позволяют нам корректировать тарифы вниз. В 2020 году я думаю, мы увидим картину, когда рынок вернется к значениям 2018 года», - отметил эксперт.

Он добавил, что для продолжения снижения стоимости полиса для большинства автовладельцев реформу по индивидуализации тарифов необходимо продолжить.

9 января 2019 года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО. Тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз. Также изменился коэффициент «возраст-стаж» - вместо 4 появилось 58 градаций. С 1 апреля 2019 года изменился порядок применения коэффициента бонус-малус (КБМ). Если у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним закрепляется самый низкий.

