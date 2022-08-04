СМИ: Журналисту Савику Шустеру запретили въезд на Украину

Отмечается, что пограничникам предписали не пускать журналиста на Украину на основании действующего военного положения, а также из-за наличия у Шустера гражданства другой страны, пишет RT. По данным из открытых источников, телеведущий — гражданин Канады и Италии.

Издание предполагает, что запрет может быть связан с критикой Шустера в адрес киевских властей, в частности, президента Украины Владимира Зеленского и руководителя офиса главы государства Андрея Ермака.

