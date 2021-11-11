СМИ: Жириновский подаст в суд на журналиста Давлетгильдеева за «клевету»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен отстаивать в суде свою честь и достоинство из-за публикаций журналиста Рената Давлетгильдеева, который рассказал о домогательствах со стороны политика. Об этом сообщил телеканал «Дождь» (признан СМИ-иноагентом по решению Минюста РФ).

При этом в качестве компенсации Жириновский намерен получить по 10 млн рублей как с телеканала, так и с самого журналиста. Публикация, порочащая достоинство депутата, была сделана еще в марте 2018 года.

«Меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал так, что руки тряслись с диктофоном», - написал тогда журналист. Речь в тексте шла о ситуации в 2006 году.

При этом 15 сентября 2020 года в эфире телеканала журналист, по мнению Жириновского, «продолжил распространять порочащую истца информацию». В своем иске политик указал, что требует обязать «Дождь» опубликовать опровержение этих слов.

