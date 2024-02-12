СМИ: западные фармкомпании использовали младенцев для опытов в Мариуполе
Младенцы использовались в опытах, которые ранее проводились в психиатрическом отделении больницы №7 в Мариуполе, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы, которые были обнаружены строителями в подвале медицинского учреждения во время его восстановления.
Опыты проводились для крупных западных фармацевтических компаний при содействии чиновников Украины. В списке пациентов, которым вводился один из препаратов, были младенцы до года. Также препарат вводился и детям в возрасте от одного года до 11 лет.
Документы составлены в период с 2008 по 2016 годы. Первичной целью исследований было оценить эффективность препарата в отношении доли пациентов, достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов.
В документах упоминаются такие компании, как Pfizer, AstraZeneca, Celltrion, Novatris International AG, Sanofi, подразделение компании Samsung, которое производит медицинское оборудование и другие.
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