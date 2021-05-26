СМИ: Замначальника ГИБДД России Быкова назначили главой ГАИ Москвы
Заместитель начальника ГИБДД России генерал-майор полиции Александр Быков возглавил Госавтоинспекцию Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, указ о назначении был подписан президентом России Владимиром Путиным.
Службу в органах внутренних дел Александр Быков начал в 1995 году. Пост замначальника главы ГИБДД России он занимал с февраля 2019 года.
Ранее глава государства подписал указ об освобождении Владимира Винокурова от должности посла России в Ямайке и назначении его российским послом в Гватемале, сообщает RT.
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