СМИ: Замдиректора авиакомпании «Победа» уволили после акции в поддержку Дзюбы
Генеральному директору авиакомпании «Победа» Андрею Калмыкову объявили выговор, а одного из его замов уволили, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству лоукостера.
Совет директоров принял такое решение после инцидента, который произошёл 11 ноября. Лайнер «Победы», летевший из Москвы в Екатеринбург, в небе над Нефтекамском отклонился от курса и «нарисовал» фигуру, напоминающую фаллический символ. Кроме того, самолёт, на борту которого находились 100 пассажиров, опоздал в аэропорт Кольцово на 32 минуты.
В «Аэрофлоте», дочерним предприятием которого является «Победа», подтвердили информацию об увольнении замглавы, но от комментариев отказались.
Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что это «хулиганство было санкционировано руководством «Победы». Калмыков предположил, что экипаж хотел поддержать Артёма Дзюбу, интимное видео с которым попало в Сеть.
Из-за скандала главный тренер сборной России по Станислав Черчесов не взял футболиста на матчи национальной команды против сборных Молдавии, Турции и Сербии. Сам Дзюба принёс извинения в соцсетях.
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