СМИ: Задержан сын главы Минздрава Иркутской области

Родного сына министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой доставили в Следственный комитет. Местные средства массовой информации сообщают, что Илья Белоусов задержан.

Как стало известно РЕН ТВ, речь идёт об уголовном деле о злоупотреблениях при закупках медицинского оборудования и расходных материалов (маски, перчатки) во время пандемии коронавируса по завышенной стоимости.

В региональном Минздраве не имеют данных о возможном задержании сына Ледяевой. Министерство функционирует в штатном режиме. Там уточнили, что Илья Белоусов не имеет отношения к здравоохранению.

Накануне стало известно, что в Минздраве Иркутской области проводятся следственные действия.

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Фото: facebook.com/MINZDRAV38
ТЕГИ:ЗадержаниеИркутская ОбластьМинздрав
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