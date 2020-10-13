СМИ: Задержан сын главы Минздрава Иркутской области

Родного сына министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой доставили в Следственный комитет. Местные средства массовой информации сообщают, что Илья Белоусов задержан.

Как стало известно РЕН ТВ, речь идёт об уголовном деле о злоупотреблениях при закупках медицинского оборудования и расходных материалов (маски, перчатки) во время пандемии коронавируса по завышенной стоимости.

В региональном Минздраве не имеют данных о возможном задержании сына Ледяевой. Министерство функционирует в штатном режиме. Там уточнили, что Илья Белоусов не имеет отношения к здравоохранению.

Накануне стало известно, что в Минздраве Иркутской области проводятся следственные действия.

