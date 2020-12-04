СМИ: Задержан глава имущественного департамента Владимирской области

Директор департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Павел Панфилов задержан накануне вечером сотрудниками правоохранительных органов, сообщают местные СМИ. По предварительным данным, задержание стало результатом расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя Панфилова Оксаны Власенко.

Она подозревается в получении взятки в 1.5 миллиона рублей за помощь компании при получении контрактов на строительство социальных объектов в регионе. С августа чиновница находится под подпиской о невыезде.

Официальных комментариев по ситуации с Панфиловым пока не было, однако два независимых источника в областной администрации подтвердили «Владимирской газете» его задержание.

Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин признал наличие проблем в «имущественном» департаменте. Он обратился к депутатам Законодательного собрания с призывом продолжить совместную доработку закона о приватизации государственного имущества с тем, чтобы перекрыть по возможности все «лазейки» для мошенников.

