СМИ: Задержан глава имущественного департамента Владимирской области
Директор департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Павел Панфилов задержан накануне вечером сотрудниками правоохранительных органов, сообщают местные СМИ. По предварительным данным, задержание стало результатом расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя Панфилова Оксаны Власенко.
Она подозревается в получении взятки в 1.5 миллиона рублей за помощь компании при получении контрактов на строительство социальных объектов в регионе. С августа чиновница находится под подпиской о невыезде.
Официальных комментариев по ситуации с Панфиловым пока не было, однако два независимых источника в областной администрации подтвердили «Владимирской газете» его задержание.
Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин признал наличие проблем в «имущественном» департаменте. Он обратился к депутатам Законодательного собрания с призывом продолжить совместную доработку закона о приватизации государственного имущества с тем, чтобы перекрыть по возможности все «лазейки» для мошенников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru