СМИ: Задержан чеченец, подравшийся с ОМОН на митинге в Москве
Полиция задержала подравшегося с бойцами ОМОН на несанкционированной акции в Москве Сайд-Мухаммада Джумаева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее родители уроженца Чечни сообщали, что молодой человек случайно оказался на митинге. По словам самого Джумаева, во время акции кто-то его толкнул, он упал и после удара очнулся в неадекватном состоянии.
После митинга к Джумаеву обратился депутат Госдумы, советник главы Чеченской Республики Адам Делимханов. В видеообращении он отметил, что с отцом молодого человека «уже поговорили» в Чечне и призвал Джумаева сдаться властям.
«Если ты их позицию не признаёшь, Рамзан-хаджи, наш падишах, сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона, как только ты появишься», — сказал Делимханов.
Несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в российских городах 23 января. Крупнейшая из акций состоялась в Москве, по данным правоохранителей, в ней приняли участие около 4 тысяч человек.
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