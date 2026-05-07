СМИ: За мошенничество задержан известный адвокат Карабанов
Известный адвокат Александр Карабанов задержан следственными органами, сообщает ТАСС.
Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время следователи проводят его допрос. В адвокатской конторе «Карабанов и партнеры» не смогли прокомментировать ситуацию.
Карабанов имеет опыт работы в следственных органах МВД, где он служил более 10 лет. В 2016 году адвокат представлял интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, который попал под обвинение в коррупции. В 2017 году он защищал бизнесмена Умара Джабраилова, которого обвинили в стрельбе в отеле в Москве. В числе его клиентов - семья Жанны Фриске.
Ранее Карабанов объяснил уголовное преследование чиновников Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
