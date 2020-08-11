СМИ: ВШЭ не продлила контракты с четырьмя оппозиционными преподавателями
Высшая школа экономики (ВШЭ) отказалась продлевать контракт с четырьмя оппозиционными преподавателями Школы философии. Об этом сообщает РБК.
В частности, среди уволенных редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов, зампред университетской ячейки профсоюза «Университетская солидарность» Илья Гурьянов, аспирант Дмитрий Турков и преподаватель Школы Татьяна Левина.
Как пишет РБК, все четверо активно выражали критику в отношении действующей власти, в частности, Турков был задержан на несанкционированной акции в Москве.
В университете назвали уход преподавателей из вуза реорганизацией, а самим сотрудникам в качестве причины назвали несоответствие нормам публикаций, отмечает газета. В распоряжении РБК есть письмо одному из преподавателей, согласно которому руководство университета запрещает публичную критику власти без указания, что это мнение является частным, а не позицией вуза.
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