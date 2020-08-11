СМИ: ВШЭ не продлила контракты с четырьмя оппозиционными преподавателями

Высшая школа экономики (ВШЭ) отказалась продлевать контракт с четырьмя оппозиционными преподавателями Школы философии. Об этом сообщает РБК.

В частности, среди уволенных редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов, зампред университетской ячейки профсоюза «Университетская солидарность» Илья Гурьянов, аспирант Дмитрий Турков и преподаватель Школы Татьяна Левина.

Как пишет РБК, все четверо активно выражали критику в отношении действующей власти, в частности, Турков был задержан на несанкционированной акции в Москве.

В университете назвали уход преподавателей из вуза реорганизацией, а самим сотрудникам в качестве причины назвали несоответствие нормам публикаций, отмечает газета. В распоряжении РБК есть письмо одному из преподавателей, согласно которому руководство университета запрещает публичную критику власти без указания, что это мнение является частным, а не позицией вуза.



