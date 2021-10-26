СМИ: Врио главы МЧС отменил приказ о ликвидации отряда «Центроспас»
Руководство МЧС приостановило постановление о реорганизации отряда «Центроспас». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным телеканала, в ближайшие дни запланирована встреча уволенных сотрудников подразделения с руководством министерства, в том числе исполняющим обязанности главы МЧС Александром Чуприяном и его заместителями Виктором Яцуценко и Андреем Гуровичем.
В августе экс-глава МЧС Евгений Зиничев своим указом преобразовал «Центроспас» в бюджетное учреждение «Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России». Месяцем ранее ряд сотрудников элитного подразделения, в том числе самые опытные, были уволены новым начальством. По данным РЕН ТВ, комиссия центрального аппарата МЧС прибыла в отряд для проведения экстренного собрания, где личному составу объяснили, что все заработанные казенным учреждением средства могут быть направлены только в федеральный бюджет.
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