СМИ: Военному эксперту Сивкову подбросили свиную голову
Военный эксперт Константин Сивков обнаружил у своей двери свиную голову, пишет Telegram-канал «112».
Также «сюрприз» обнаружил политический обозреватель МИА «Россия сегодня», политтехнолог Тимофей Сергейцев. Странную находку изъяли и увезли в отделение.
Ранее член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор-Грин, а также сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс раскритиковали американского спикера Вооруженных сил Украины трансгендера Сару Эштон-Чирилло, за призывы убивать российских журналистов, сообщает РИА Новости.
При этом Эштон-Чирилло заявила в соцсети X, что не угрожала убийством журналистам из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru