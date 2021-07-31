СМИ: Власти Санкт-Петербурга грозят отключить фонтаны в День ВДВ
В Санкт-Петербурге руководство Водоканала пообещало отключить воду в фонтанах 2 августа, в День Воздушно-десантных войск (ВДВ). На крайние меры власти пойдут, если десантники проигнорируют просьбу не купаться в фонтанах, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Массовых праздничных мероприятий в День ВДВ в северной столице на планируется. При этом власти не намерены разгонять празднующих в общественных местах при условии соблюдения порядка.
«То, что люди могут куда-то прийти, — это вполне логично. Люди могут собираться в любых местах и делать любые законные вещи. Никаких ограничений в этом смысле нет», — цитирует сообщение Lenta.ru.
Напомним, в 2020 году накануне Дня ВДВ в Москве власти заявили, что не будут отключать фонтаны в городе. Однако десантников предупредили, что их купание в фонтанах может быть опасно, потому что они являются сложными техническими сооружениями.
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