СМИ: Власти Санкт-Петербурга грозят отключить фонтаны в День ВДВ

Массовых праздничных мероприятий в День ВДВ в северной столице на планируется. При этом власти не намерены разгонять празднующих в общественных местах при условии соблюдения порядка.

«То, что люди могут куда-то прийти, — это вполне логично. Люди могут собираться в любых местах и делать любые законные вещи. Никаких ограничений в этом смысле нет», — цитирует сообщение Lenta.ru.

Напомним, в 2020 году накануне Дня ВДВ в Москве власти заявили, что не будут отключать фонтаны в городе. Однако десантников предупредили, что их купание в фонтанах может быть опасно, потому что они являются сложными техническими сооружениями.

