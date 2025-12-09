СМИ: Власти намерены раздать многодетным семьям топливные карты

Вопрос о форме поддержки — будь то фиксированные скидки или бесплатный лимит топлива — пока находится в стадии проработки между правительством и нефтяными компаниями. Несмотря на готовность предоставить льготы, отрасль опасается неясного источника компенсации расходов и возможных злоупотреблений. Программа, если будет принята, затронет 2,9 млн семей.

Несмотря на поручение вице-премьера Александра Новака и принципиальную поддержку нефтяных компаний, в Минэнерго озвучили серьёзные препятствия. Трудно администрировать адресную поддержку для конкретных групп. Кроме того, существует возможность недобросовестного использования льгот.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать зарплату за материнство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

