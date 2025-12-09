СМИ: Власти намерены раздать многодетным семьям топливные карты
Многодетные семьи в России могут получить специальные топливные карты, сообщают «Известия».
Вопрос о форме поддержки — будь то фиксированные скидки или бесплатный лимит топлива — пока находится в стадии проработки между правительством и нефтяными компаниями. Несмотря на готовность предоставить льготы, отрасль опасается неясного источника компенсации расходов и возможных злоупотреблений. Программа, если будет принята, затронет 2,9 млн семей.
Несмотря на поручение вице-премьера Александра Новака и принципиальную поддержку нефтяных компаний, в Минэнерго озвучили серьёзные препятствия. Трудно администрировать адресную поддержку для конкретных групп. Кроме того, существует возможность недобросовестного использования льгот.
Ранее в Госдуме предложили выплачивать зарплату за материнство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Разрыв цен между новостройками и «вторичками» достиг 84%
- СМИ: Власти намерены раздать многодетным семьям топливные карты
- Профсоюзы просят по-новому рассчитывать МРОТ
- Постпред США: Трамп понимает, как надавить на Украину для заключения сделки
- Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы
- Банду из ФСБ и СК обвинили в попытке рейдерского захвата
- Курская чиновница заявила, что мужчины должны были сами защищать дома от ВСУ
- Путин поручил начать структурную перестройку экономики РФ
- Содравший кожу с жены житель Урала вместо колонии отправился на СВО
- «Победа» за деньги запустит услугу по провозу увеличенной ручной клади
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru