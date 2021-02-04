СМИ: Ведущий программы «60 минут» пойдёт на выборы в Госдуму

По данным близких к мэрии Москвы собеседников агентства, Попов будет выдвигаться от «Единой России» и избираться по столичному одномандатному округу. Источники сообщают о возможном выдвижении журналиста от 197-го округа (Кунцево). В настоящее время депутатом от округа является Вячеслав Лысаков.

Сам Попов в беседе с РБК подтвердил, что с ним ведут переговоры, и он готов обсуждать это «интересное предложение». Журналист отметил, что окончательное решение пока не принято.

Ранее источники агентства в «Единой России» сообщали, что руководство партии не хочет видеть Лысакова в следующем созыве Госдумы из-за критики в отношении однопартийцев и Кремля. При этом депутат намерен участвовать в выборах Думу от другого политического объединения.

Евгений Попов родился в 1978 году. Телеведущий окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета, в Приморье работал собкором программы «Вести», позже стал корреспондентом украинского пункта канала «Россия».

Попов в 2006 году вернулся в Москву в качестве политического обозревателя программы «Вести недели». Годом позже журналист стал корреспондентом канала «Россия» в США и руководил Нью-Йоркским бюро «Вестей». С 2016 года Попов вместе со своей супругой Ольгой Скабеевой ведёт программу «60 минут».



