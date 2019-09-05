СМИ: Валентина Гафта частично парализовало
5 сентября13:15
Народного артиста РСФСР Валентина Гафта, который недавно перенес инсульт, частично парализовало, пишут «Дни.ру». По данным издания, в настоящее время актер проходит реабилитацию в одной из столичных клиник.
Отмечается, что артисту потребовалась консультация уролога, не исключено, что потребуется хирургическое вмешательство.
В свою очередь супруга Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала, что состояние артиста оценивается как стабильное, однако о выписке из больницы речь пока не идет, сообщает RT.
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Фото: официальный сайт Московского театра «Современник»
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