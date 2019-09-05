СМИ: Валентина Гафта частично парализовало

Народного артиста РСФСР Валентина Гафта, который недавно перенес инсульт, частично парализовало, пишут «Дни.ру». По данным издания, в настоящее время актер проходит реабилитацию в одной из столичных клиник.

Отмечается, что артисту потребовалась консультация уролога, не исключено, что потребуется хирургическое вмешательство.

В свою очередь супруга Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала, что состояние артиста оценивается как стабильное, однако о выписке из больницы речь пока не идет, сообщает RT.

