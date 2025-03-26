СМИ: В Таиланде началась вспышка скарлатины среди российских туристов

По данным СМИ, за последние несколько недель на курортах, в том числе в Паттайе и на Пхукете, выявили десятки заболевших. У туристов появляются сильный кашель, высыпания на языке и теле, температура около 40 градусов, сильная боль в горле.

«Врачи многим отдыхающим ставят диагноз «скарлатина». Из-за этого туристам приходится пить антибиотики. Те же, кто не заболел, рассказали нам, что теперь боятся покидать свои отели, кто-то даже планирует отменить экскурсии на ближайшие дни и полностью отказался выходить в город», - пишет Shot.

Отмечается, что с начала года в Таиланде зарегистрировали уже 455 случаев скарлатины. При этом за последние пять лет ежегодно выявляли в среднем 600 случаев.

Между тем Таиланд стал одним из лидеров летних направлений для отдыха россиян, отправиться сюда планируют 8,1% туристов, пишет 360.ru.

