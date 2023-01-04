СМИ: в России заметно выросли продажи водки
В России существенно выросли продажи водки, сообщают «Известия» со ссылкой на Росалкогольрегулирования.
По данным ведомства, с января по ноябрь 2022 года реализация этого вида спиртного увеличилась на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Речь идет о серьезном росте спроса на крепкий алкоголь, который обычно не показывал таких колебаний.
Среди одной из причин называется тот факт, что россияне меньше путешествовали за рубеж из-за сложностей с перелетами, тратя деньги внутри страны, в том числе на спиртное. Кроме того, часть иностранных алкогольных брендов притормозили продажи в России, что также способствовало более активной переориентации граждан на отечественные напитки.
Люди с большим весом лучше переносят алкогольные напитки, чем худые. Переносимость алкоголя во многом зависит от способности печени перерабатывать его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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