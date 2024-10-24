СМИ: В России закупки VPN органами власти выросли на 683%

Закупки российскими государственными органами подключений VPN за девять месяцев года выросли на 683% по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м и составили 14,1 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Контур. Закупки».

Отмечается, что число тендеров увеличилось на 20%, до 490. Госкомпании с начала года потратили на VPN 311 млн рублей, нарастив объемы на 122%, при этом количество закупок выросло более чем на треть, до 56.

По данным экспертов, часть закупаемых подключений приходится на сервисы SD-WAN, шифрующие трафик и управляющие маршрутизацией данных. Публичных закупок сервисов VPN для работы с заблокированными ресурсами в РФ нет, они возможны через закрытые процедуры.

«Коммерсантъ» указывает, что большая часть трат государственных органов на VPN приходится на департамент информационных технологий Москвы (9,8 млрд рублей). Услуги закуплены по трем контрактам и будут предоставлены в 2024–2026 годах.

Эксперты связывают рост спроса госорганов на VPN с увеличением числа DDoS-атак, попыток кражи персональных данных или уничтожения важной информации. Госкомпании могут пользоваться этой технологией, чтобы обезопасить свою внутреннюю сеть.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в РФ не планируют вводить запрет на использование VPN или наказание за использование таких сервисов, напоминает 360.ru.

