СМИ: В России разработают новую версию антипиратского реестра
На площадке «Медиакоммуникационного союза» разрабатывается новая версия антипиратского реестра. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
По данным экспертов издания, действующее программное обеспечение лишает возможности подключать к реестру новых участников меморандума. В ближайшее время намерены выбрать подрядчиков на разработку новой системы.
В реестре учтут среди прочего правообладателей в сфере музыки и книг, также сообщает газета.
Антипиратский реестр был создан в 2019 году, годом ранее был подписан соответствующий меморандум между медиакомпаниями, продюсерами и интернет-организациями. На данный момент в реестр внесено более 216 миллионов ссылок на незаконный контент, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru