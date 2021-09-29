СМИ: В России разрабатывают ГОСТ для умных домов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с операторами разрабатывает ГОСТ, описывающий оснащение домов смарт-системами, и закрепляющие стандарт поправки в строительные нормы и правила (СНиП). Об этом пишут «Известия».

По данным издания, Минцифры разработало проект дорожной карты по развитию отрасли связи, согласно которому может стать обязательным оснащение инжиниринговыми системами новостроек и старого жилого фонда. В ведомстве отметили, что рассматривают вместе с операторами связи различные предложения по развитию отрасли.

При этом собственный проект дорожной карты внедрения элементов смарт-систем имеется у Минстроя, отмечает РИА ФАН. По словам представителя министерства, речь идет о возможном использовании технологий информационного моделирования при проектировании и возведении объектов капитального строительства.

Кроме того, эта дорожная карта «стимулирует применение энергоэффективных и экологичных материалов, предусматривает мероприятия по совершенствованию нормативно-технического регулирования в строительстве для внедрения элементов "умного" дома с возможностью использования отечественного оборудования».

«Результатом работы Минстроя России должен стать ГОСТ», — добавили в ведомстве.

