СМИ: В России разрабатывают ГОСТ для умных домов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с операторами разрабатывает ГОСТ, описывающий оснащение домов смарт-системами, и закрепляющие стандарт поправки в строительные нормы и правила (СНиП). Об этом пишут «Известия».
По данным издания, Минцифры разработало проект дорожной карты по развитию отрасли связи, согласно которому может стать обязательным оснащение инжиниринговыми системами новостроек и старого жилого фонда. В ведомстве отметили, что рассматривают вместе с операторами связи различные предложения по развитию отрасли.
При этом собственный проект дорожной карты внедрения элементов смарт-систем имеется у Минстроя, отмечает РИА ФАН. По словам представителя министерства, речь идет о возможном использовании технологий информационного моделирования при проектировании и возведении объектов капитального строительства.
Кроме того, эта дорожная карта «стимулирует применение энергоэффективных и экологичных материалов, предусматривает мероприятия по совершенствованию нормативно-технического регулирования в строительстве для внедрения элементов "умного" дома с возможностью использования отечественного оборудования».
«Результатом работы Минстроя России должен стать ГОСТ», — добавили в ведомстве.
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