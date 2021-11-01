СМИ: в России прекращены продажи специй бренда Santa Maria

Компания Paulig приняла решение отказаться от импорта в Россию специй, приправ и соусов под маркой Santa Maria, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы российского офиса Paulig Ольги Свечниковой.

Названо лучшее время для приема кофе

В тексте письма говорится, что причиной отказа стало намерение компании «сосредоточиться на развитии в России растущей кофейной категории», поскольку именно в сегменте натурального кофе Paulig стабильно увеличивает свою долю рынка.

Источник агентства в одной из крупных торговых сетей подтвердил, что поставки в Россию продукции Santa Maria действительно прекращены, в настоящее время распродаются остатки.

Ранее в пресс-службе сервиса доставки еды Delivery Club заявили, что около 70% россиян готовят различные блюда по рецепт из интернета, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:РоссияПродуктыКофеЕда
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