СМИ: в России прекращены продажи специй бренда Santa Maria
Компания Paulig приняла решение отказаться от импорта в Россию специй, приправ и соусов под маркой Santa Maria, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы российского офиса Paulig Ольги Свечниковой.
В тексте письма говорится, что причиной отказа стало намерение компании «сосредоточиться на развитии в России растущей кофейной категории», поскольку именно в сегменте натурального кофе Paulig стабильно увеличивает свою долю рынка.
Источник агентства в одной из крупных торговых сетей подтвердил, что поставки в Россию продукции Santa Maria действительно прекращены, в настоящее время распродаются остатки.
Ранее в пресс-службе сервиса доставки еды Delivery Club заявили, что около 70% россиян готовят различные блюда по рецепт из интернета, сообщает RT.
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