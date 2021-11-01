СМИ: в России прекращены продажи специй бренда Santa Maria

В тексте письма говорится, что причиной отказа стало намерение компании «сосредоточиться на развитии в России растущей кофейной категории», поскольку именно в сегменте натурального кофе Paulig стабильно увеличивает свою долю рынка.

Источник агентства в одной из крупных торговых сетей подтвердил, что поставки в Россию продукции Santa Maria действительно прекращены, в настоящее время распродаются остатки.

Ранее в пресс-службе сервиса доставки еды Delivery Club заявили, что около 70% россиян готовят различные блюда по рецепт из интернета, сообщает RT.