В Нижнем Новгороде сотрудники ритуальной компании избили родных покойного

Сотрудники ритуальной компании поссорились с родственниками умершего жителя Нижнего Новгорода и избили одного из них, передает РИА Новости.

Вечером 7 декабря в скорую помощь поступило сообщение о смерти пожилого человека, к ним тут же стали приезжать сотрудники похоронных агентств и наперебой предлагать свои услуги. Опоздавшие сотрудники очередного бюро ритуальных услуг, которые уже не смогли войти в дом, где шли переговоры о похоронах с их более растороными коллегами, выломали дверь дома и избили внука покойного, который пытался противодействовать представителя организации.

В итоге внука избили, а глава компании заявил, что конфликт тот спровоцировал сам, оскорбив сотрудника. Он уже снял побои у врачей, полиция проводит проверку.

Все это происходило до приезда полиции, которая должна была осмотреть тело на предмет признаков насильственной смерти.

