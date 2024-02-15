СМИ: В портах США тысячи Porsche и Bentley заблокировали из-за китайской детали

Несколько тысяч автомобилей Porsche, Bentley и Audi конфисковали в американских портах после обнаружения поставщиком — материнской группой Volkswagen — запрещенного компонента из Китая. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что обнаруженная в машинах деталь нарушает закон о борьбе с принудительным трудом. Компонент прибыл из «западного Китая», Volkswagen получил его от косвенного поставщика и не знал о происхождении элемента. При этом компания сразу уведомила власти США о произошедшем, как только стало известно о происхождении детали. О каком именно компоненте идет речь, не уточняется, пишет RT.

По данным источников, проблемы затронули свыше тысячи Porsche, несколько сотен Bentley, несколько тысяч Audi. Отмечается, что Volkswagen уже начала ремонт машин и замену запрещенного компонента. Кроме того, компания запустила расследование инцидента.

«Мы проясним факты, а затем предпримем соответствующие шаги. Они также могут включать прекращение отношений с поставщиками, если наши расследования подтвердят серьезные нарушения», — указали в концерне.

