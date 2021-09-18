СМИ: В Польше арестовали бывшего руководителя криптовалютной биржи Wex

Экс-руководитель криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев арестован в Варшаве, сообщает польская «Газета выборча» со ссылкой на источники.

По данным издания, руководство биржи ответственно за исчезновение принадлежащих европейским, в том числе польским, инвесторам 450 млн долларов.

Газета отмечает, что Васильева задержали еще 11 августа, но об этом стало известно только сейчас. Суд постановил арестовать Васильева на 40 суток. Запрос о его экстрадиции уже подал Казахстан.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:КриптовалютаАрестПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры