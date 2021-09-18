СМИ: В Польше арестовали бывшего руководителя криптовалютной биржи Wex
Экс-руководитель криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев арестован в Варшаве, сообщает польская «Газета выборча» со ссылкой на источники.
По данным издания, руководство биржи ответственно за исчезновение принадлежащих европейским, в том числе польским, инвесторам 450 млн долларов.
Газета отмечает, что Васильева задержали еще 11 августа, но об этом стало известно только сейчас. Суд постановил арестовать Васильева на 40 суток. Запрос о его экстрадиции уже подал Казахстан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 905 / сут.
Умерли
197 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 619 / сут.
- СМИ: В Польше арестовали бывшего руководителя криптовалютной биржи Wex
- Лукашенко: Белосток и Вильнюс - белорусские земли
- На Украине заявили о планах отправить государственный флаг на Луну
- «Газпром» заявил о выполнении всех заявок по контрактам
- Генерал ВС США признал, что у России мощные вооруженные силы
- Франция намерена отозвать послов из США и Австралии
- В Сибири потерялась туристическая группа РГО
- В избиркоме Севастополя прокомментировали данные о вбросах
- Пентагон признал ошибочным удар США по Кабулу в августе
- Россияне собрали 86 млн рублей для пострадавших при стрельбе в казанской школе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru