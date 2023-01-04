В одном из отелей Москвы нашли мумию женщины

В правоохранительные органы поступила информация о том, что на двуспальной кровати в одном из номеров гостиницы в центре города лежит на спине мертвая женщина. Она была одета только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги.

Тело успело мумифицироваться. Первичный осмотр не выявил признаков насильственной смерти или повреждений.

Погибшей оказалась 34-летняя уроженка Тюмени. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка запрещенными веществами.

Ранее тело пожилого мужчины, завёрнутое в штору, обнаружили во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы на Энергетической улице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

