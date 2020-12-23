СМИ: в Москве нашли тело «светской львицы» Ирины Шафировой
В центре Москвы обнаружили тело женщины, которая, как предполагается, упала с высоты, сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на источник в полиции.
Труп был обнаружен 22 декабря около дома № 3 в Ружейном переулке. Погибшая является супругой бизнесмена Бориса Шафирова - 46-летняя «светская львица» Ирина Шафирова, сообщает «Пятый канал».
У Бориса и Ирины были проблемы в семейной жизни, они решили развестись, что ударило по психологическому состоянию женщины. По данным телеканала, в результате случившегося погибшая получила серьезные травмы головы.
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