СМИ: в Москве нашли тело «светской львицы» Ирины Шафировой

В центре Москвы обнаружили тело женщины, которая, как предполагается, упала с высоты, сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на источник в полиции.

Труп был обнаружен 22 декабря около дома № 3 в Ружейном переулке. Погибшая является супругой бизнесмена Бориса Шафирова - 46-летняя «светская львица» Ирина Шафирова, сообщает «Пятый канал».

У Бориса и Ирины были проблемы в семейной жизни, они решили развестись, что ударило по психологическому состоянию женщины. По данным телеканала, в результате случившегося погибшая получила серьезные травмы головы.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СмертьМосква
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