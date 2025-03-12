СМИ: В Московской области задержали замглавы администрации Дубны
Правоохранители задержали замглавы администрации подмосковной Дубны Павла Гришина. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что чиновник был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.
Ранее обвинения в злоупотреблении полномочиями были предъявлены топ-менеджерам Александру Архипову, Артему Евдокимову и Михаилу Масленникову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По данным Следственного комитета РФ, в течении 2023 и 2024 годов они потратили более 300 миллионов рублей на цели, не связанные с исполнением контрактов.
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