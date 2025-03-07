Экс-главу речпорта Самары обвинили в злоупотреблении полномочиями

Против экс-гендиректора АО «Порт Самара» возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления Следственного комитета России.

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Бывшего главу самарского речпорта обвиняют в афере с металлом на сумму 28 млн рублей в августе 2023 года. Следствие полагает, что он дал указание сдать свыше 30 единиц грейферов в качестве лома, не имея на то законных оснований. Вместе с тем не была проведена оценка их стоимости.

Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ПроисшествияСамараПреступленияУголовное Дело

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