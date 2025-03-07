Экс-главу речпорта Самары обвинили в злоупотреблении полномочиями
Против экс-гендиректора АО «Порт Самара» возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления Следственного комитета России.
Бывшего главу самарского речпорта обвиняют в афере с металлом на сумму 28 млн рублей в августе 2023 года. Следствие полагает, что он дал указание сдать свыше 30 единиц грейферов в качестве лома, не имея на то законных оснований. Вместе с тем не была проведена оценка их стоимости.
Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блогера Сашу Митрошину задержали по делу об отмывании денег
- «Пока не стало поздно»: Трамп призвал Россию и Украину к переговорам
- Светлана Ходченкова сыграет в фильме «Отель «У погибшего альпиниста»
- Туск: Польша должна стремиться получить доступ к ядерному оружию
- Экс-главу речпорта Самары обвинили в злоупотреблении полномочиями
- Король Великобритании составил для Apple Music специальный плейлист
- Турция выдала России обвиняемого в хищении 53 млн рублей
- СМИ: Ненавидящий Тарковского Андреасян получил от государства 590 млн рублей
- Премия «Чартова дюжина» назвала пятерки номинантов
- Киев получил от Лондона средства из доходов от замороженных активов РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru