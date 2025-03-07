Экс-главу речпорта Самары обвинили в злоупотреблении полномочиями

Бывшего главу самарского речпорта обвиняют в афере с металлом на сумму 28 млн рублей в августе 2023 года. Следствие полагает, что он дал указание сдать свыше 30 единиц грейферов в качестве лома, не имея на то законных оснований. Вместе с тем не была проведена оценка их стоимости.

Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

