СМИ: в московских супермаркетах опустели прилавки

Пустые прилавки расположенного в Северном Бутово магазине сети супермаркетов «Пятерочка» попали на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

В комментариях москвичи отметили, что в магазинах этой сети чаще всего не хватает воды, газированных напитков, алкоголя, овощей и фруктов, а также замороженной продукции. Покупатели предположили, что у «Пятёрочки» могли возникнуть проблемы с закупкой или доставкой товаров

Ранее крупные ретейлеры заявили о риске сокращения ассортимента из-за мусорной реформы, сообщает RT. В Минприроды РФ напомнили, что ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более четырёх лет, а также опровергли возможный дефицит товаров в магазинах и призвали не пугать россиян «пустыми полками».

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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