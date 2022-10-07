Мэр Нижнего Новгорода отменил новогодние и рождественские мероприятия
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале объявил об отмене массовых гуляний, концертов и салютов на Новый Год и Рождество.
По его словам, предусмотренные на данные мероприятия средства будут направлены, в том числе, для обеспечения льготами семьям мобилизованных.
«Это не отменяет того, что будут елки для детей, какие-то праздничные мероприятия в школах, детских садах, мы это сохраним», - заключил он.
Ранее об отмене массовых новогодних мероприятий заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+22 268 / сут.
Умерли
388 тыс.+104 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+39 573 / сут.
- СМИ: Европейский центробанк призвал кредитные организации к экономии
- Мэр Нижнего Новгорода отменил новогодние и рождественские мероприятия
- В Польше предложили «поделить» замороженные российские активы
- Минобороны Белоруссии анонсировало поступление российских «Искандеров» и С-400
- СК завершил следствие по делу «казанского стрелка» Галявиева
- СМИ: в Индии при сходе лавины в Гималаях погибли 26 человек
- Глава Минобороны Белоруссии заявил о готовности собрать 500 тысяч резервистов
- Телеграм: Россия подрастает, а Маск подпевает
- В Петербурге отменили праздничные новогодние мероприятия
- СМИ: в Курской области неизвестные устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru