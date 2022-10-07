Мэр Нижнего Новгорода отменил новогодние и рождественские мероприятия

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале объявил об отмене массовых гуляний, концертов и салютов на Новый Год и Рождество.

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По его словам, предусмотренные на данные мероприятия средства будут направлены, в том числе, для обеспечения льготами семьям мобилизованных.

«Это не отменяет того, что будут елки для детей, какие-то праздничные мероприятия в школах, детских садах, мы это сохраним», - заключил он.

Ранее об отмене массовых новогодних мероприятий заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияСпецоперацияПраздникНовый ГодНижний Новгород
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