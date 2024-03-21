СМИ: В Госдуму внесли законопроект о декриминализации медицинской деятельности

Группа сенаторов и депутатов от партии «Единая Россия» по поручению президента Владимира Путина внесла в Госдуму законопроект о декриминализации деятельности по оказанию медпомощи и изменении наименования терминов «медицинская помощь» и «медицинская услуга». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Авторы инициативы отмечают, что применение к деятельности медиков термина «услуга» означает распространение на их отношения с пациентами закона «О защите прав потребителей». Следовательно, врачам могут угрожать уголовные дела о производстве (хранении, перевозке, сбыте) товаров и продукции или выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате «врачи боятся брать на себя риск наступления тех или иных последствий», хотя зачастую их действия предполагают обоснованный риск.

По мнению законодателей, закон об основах охраны здоровья содержит очень узконаправленное значение понятия медуслуги, и следует исключить неоднозначное толкование, определив медицинскую помощь как медвмешательство или их комплекс «как сами действия по оказанию помощи гражданам». Депутаты и сенаторы предложили установить, что отношения по оказанию такой помощи и ответственность медиков регулируются лишь нормами специального законодательства. При этом понятие «медицинская услуга» предлагают употреблять только в целях финансового обеспечения оказания медпомощи и санаторно-курортного лечения россиянам, лицензирования меддеятельности, статистического наблюдения. Также этот термин намерены использовать в номенклатурах и стандартах в здравоохранении.

Ранее депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий с 2025 года отменить транспортный налог в нынешнем прочтении, напоминает телеканал «360». Парламентарии считают необходимым ввести оплату не за факт владения автомобилем, а за интенсивность его использования.

