СМИ: В Госдуме предложили ужесточить правила поступления в вуз после колледжа
26 декабря 202405:31
Депутаты Госдумы хотят ужесточить правила поступления в высшие учебные заведения для абитуриентов, окончивших колледжи, сообщает «Коммерсант».
Парламентарии предложили запретить выпускникам средних специальных учебных заведений поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, если выбранное ими направление не совпадает с полученной ранее специализацией. Установить перечень соответствий предлагается вузам.
Ранее Рособрнадзор заявил, что основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году начнется с 23 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru