СМИ: В Госдуме предложили ужесточить правила поступления в вуз после колледжа

Депутаты Госдумы хотят ужесточить правила поступления в высшие учебные заведения для абитуриентов, окончивших колледжи, сообщает «Коммерсант».

Парламентарии предложили запретить выпускникам средних специальных учебных заведений поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, если выбранное ими направление не совпадает с полученной ранее специализацией. Установить перечень соответствий предлагается вузам.

Ранее Рособрнадзор заявил, что основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году начнется с 23 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

