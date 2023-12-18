СМИ: В Госдуме не поддержали запрет на аборты в частных клиниках

Профильный комитет проанализировал позиции Минздрава и принял решение, что следует сохранить право граждан на выбор врача и медорганизации для процедуры, пишет Ura.ru. В Госдуме подчеркнули, что инициативы по ограничениям и запрету легальных абортов требуют тщательной проработки и оценки, чтобы избежать рисков криминальных вмешательств, угрожающих жизни и здоровью женщин, отмечает РЕН ТВ.

Кроме того, в думском комитете выступили за продолжение развития механизма доабортного консультирования и формирование позитивных репродуктивных установок у россиянок, информирование о мерах господдержки, усиление контроля за работой частных клиник.

Ранее в ряде регионов РФ частные медучреждения добровольно отказались проводить аборты. При этом депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили запретить операции по прерыванию беременности в частных клиниках по всей стране.

