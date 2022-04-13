СМИ: в Госдуме хотят ограничить применение камер на дорогах

Комитет Госдумы по транспорту разработал законопроект, который призван ограничить применение дорожных камер. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Документ должен определить причины, по которым камеру можно устанавливать, а также выносить штрафы. Так, камеры можно будет устанавливать на аварийно-опасных участках дорог, на выделенных полосах, перекрестках, на местах ведения дорожных работ. Кроме того, камерами должны охватить зоны запрета автостоянок и пешеходные переходы.

Кроме того, законопроект регламентирует передвижные камеры на конкретный, ограниченный во времени период. После завершения дорожных работ или устанения повышенной аварийности камеры должны будут демонтировать.

Данный нормативный акт может вступить в силу через год, 1 марта 2023 года. Предполагается, что после этого камеры должны проверить на соответствие нормативам.

