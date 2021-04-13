СМИ: В ГИБДД предупредили о незащищенности фото автомобилей при прохождении ТО

Фотографии транспортных средств, загружаемые при прохождении обновленной процедуры техосмотра, не защищены и могут быть модифицированы мошенниками. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо заместителя начальника ГИБДД РФ Николая Шеюхина российскому министерству транспорта.

Отмечается, что отсутствие защиты позволяет загружать измененные снимки, при этом они проходят форматно-логический контроль и соответствуют требованиям Минтранса.

Согласно новым правилам прохождения ТО, транспортному средству необходимо пройти фотофиксацию при заезде и выезде из автосервиса, отмечает Газета.ру. На снимке должны быть видны регистрационный знак, марка и цвет автомобиля. Фотографии заносят в единую автомати­зированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО).

По данным экспертов, мошенники могут воспользоваться существующими возможностями для загрузки измененных фото в ЕАИСТО. В частности, они могут редактировать снимки, заменяя номера машин, корректировать данные файла и заменять координаты. Кроме того, мошенники могут сфотографировать автомобиль на нужном пункте ТО без прохождения осмотра.

