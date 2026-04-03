«К рюмке не потянется»: Башмет объяснил, зачем человеку музыкальное образование
Необязательно каждому из людей становиться великим композитором, но обладать хорошим кругозором - желательно. Об этом сайту aif.ru заявил народный артист СССР Юрий Башмет.
По его словам, «музыка делает человека лучше», и те, у кого есть музыкальное образование, в трудный момент жизни «к рюмке не потянутся».
«Вместо этого они включат Баха или Чайковского, чтобы там найти ответ на вопрос, который им не даёт покоя», - указал музыкант.
Башмет добавил, что искусство делает человека «более разносторонним и эмоционально восприимчивым», что является залогом «ментального и физического здоровья нации».
Ранее генеральный продюсер проекта «Русская фортепианная школа» Табриз Шахиди заявил «Радиоточке НСН», что заниматься с ребенком музыкой должны не только преподаватели, но и родители.
