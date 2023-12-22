МВД РФ с 1 апреля изменит правила сдачи экзамена на водительские права

Правила сдачи экзамена на водительские права изменятся в России с 1 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба МВД РФ.

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