СМИ: в деле о сексе подростков с 11-летней девочкой появились новые участники
В Первоуральске в деле о групповом сексе трех восьмиклассников с 11-летней школьницей появились новые подробности, сообщает портал E1.ru.
Как выяснилось, в тот же день к школьнице приходили еще два подростка, с которыми она познакомилась в социальных сетях. Девочка сама написала несовершеннолетним и пригласила их к себе, где они вместе употребляли спиртное.
Как отметил источник издания, все было добровольно. Девочка сообщила, что не первый раз занимается сексом. Изначально к ней пришло пятеро парней, но двое ушли.
Ранее стало известно, что весь процесс школьники снимали на видео. Один из роликов нашла в телефоне подростка его мать, после чего обратилась в правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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