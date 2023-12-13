СМИ: В Челябинске задержали дорожников за хищение миллиардов рублей
В Челябинске разоблачили организованную преступную группу (ОПГ) дорожников. Их подозревают в хищении 5,9 млрд руб., выделенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник.
Среди задержанных - руководитель крупнейшей подрядной организации в сфере ремонта и обслуживания дорог Нвер Колозян. Он, по данным силовиков, регулярно передавал взятки в крупном размере за покровительство и приемку фактически невыполненных или некачественно выполненных работ по 124 государственным и муниципальным контрактам. Общая сумма контрактов превышала 5,9 миллиарда рублей.
Также были задержаны сотрудники контрольно-надзорных структур — ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований». После возбуждения уголовного дела в домах и на рабочих местах участников ОПГ прошли обыски.
Ранее миловики задержали мэра Троицка Челябинской области Александра Виноградова, его подозревают в получении взятки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru