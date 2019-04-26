СМИ узнали, сколько россиян не выпустят из страны на майские праздники

Порядка трех миллионов россиян не смогут выехать за границу в преддверии майских праздников из-за долгов. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

По данным службы, в первом квартале 2019 года 4,4 миллиона граждан не смогли покинуть страну из-за долгов. Отмечается, что этот показатель в полтора раза превышает значения за аналогичный период прошлого года, пишет Газета.ру.

В ФССП посчитали меру по ограничению выезда за границу из-за долгов эффективной, так как за первые три месяца 2019 года граждане РФ выплатили долгов на общую сумму в 19 миллиардов рублей, что на 6,1 миллиардов превысило показатель годом ранее, сообщает РИА ФАН.

Между тем, эксперты туристической и авиаотрасли рассказали НСН, куда поедут россияне и как лучше спланировать отдых на майские праздники.

