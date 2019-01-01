СМИ узнали о медпроекте возможной дочери Путина

Мария Воронцова, которую некоторые средства массовой информации называют старшей дочерью президента России Владимира Путина, займется созданием центра ядерной медицины в Ленинградской области. Как сообщает Русская служба ВВС, Воронцова стала совладелицей акционерного общества «Номеко», её доля в капитале компании составляет 20%.

Офис «Номеко» расположен в центре Санкт-Петербурга в здании, которое принадлежит компании «Согаз-Недвижимость», а основным арендатором выступает «Согаз». По данным ВВС, именно «Согаз» будет финансировать проекта медицинского комплекса в Ленобласти, сумма инвестиций оценивается в 40 миллиардов рублей.

Мария Воронцова — ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии министерства здравоохранения РФ. Она также занимает должность заместителя председателя Российского общества молодых эндокринологов. Русская служба ВВС утверждает, что это старшая дочь Владимира Путина. Официально эта информация не опровергалась и не подтверждалась.

В начале июля в эфире телеканала «Россия 1» вышел репортаж, в котором рассказывалось, что в Ленинградской области к 2021 году появится центр ядерной медицины. Комментарий корреспонденту давала Мария Воронцова. В сюжете её представили в качестве детского эндокринолога и члена совета директоров «Номеко».

